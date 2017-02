KNVB wijst voorstel voor Ajax - Feyenoord van de hand: ‘Géén optie’

De KNVB beschikt over slechts één Hawk-Eye-systeem, dat tot de winterstop in de Amsterdam ArenA hing. Daarna werd de doellijntechnologie in De Kuip aangebracht. Zo was het van tevoren met alle betrokkenen afgesproken. Het Hawk-Eye-systeem speelde zondag een belangrijke rol in de topper tussen Feyenoord en PSV. De verleiding lijkt groot om voor de Klassieker de hele zaak toch weer naar de hoofdstad te verhuizen, zo werd ná de krachtmeting in De Kuip gesuggereerd.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op 2 april lijkt doorslaggevend te worden voor de strijd om de landstitel. "Dat is voor ons geen optie", wijst Gijs de Jong, directeur betaald voetbal van de KNVB, dat idee resoluut van de hand. De sportbestuurder wijst op de duidelijke afspraken die destijds zijn gemaakt. "Natuurlijk, het liefst zouden we elke week bij iedere wedstrijd dit systeem hebben. Maar dat is op dit moment simpelweg niet mogelijk door de logistieke beperkingen en de kosten", zo citeert de NOS.

Doellijntechnologie bij achttien clubs betekent een kostenpost van liefst zes miljoen euro. "De vraag is dan: wie betaalt dat?", zo vertelt Bas Nijhuis, die zondag de fluit in De Kuip hanteerde, in gesprek met RTV Oost. "Ik kan mij best voorstellen dat als Heracles daar drie ton voor moet betalen... Daar kunnen ze ook een rechtsback voor kopen. En dat zullen ze misschien liever doen."

De Jong stelt dat videoarbitrage verreweg meer toegevoegde waarde heeft dan doellijntechnologie. "Maar ik wil het liefst allebei." Dat is financieel niet haalbaar. "Ik heb wel de hoop dat dit binnen nu en tien jaar overal is. Of zelfs binnen vijf jaar. Maar volgend jaar zal het nog niet zover zijn."