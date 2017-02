‘Ik denk dat Arias, Zoet en Guardado elders een frisse neus moeten halen’

Na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord lijkt PSV uitgeschakeld voor het kampioenschap. De Eindhovenaren hebben een achterstand van elf punten op de koploper, zijn al enige tijd klaar in Europa én in het toernooi om de KNVB Beker, en een derde plek zou het mislopen van deelname aan de lucratieve Champions League betekenen. Technisch manager Marcel Brands erkende maandag dat hij teleurgesteld is over de prestaties van de selectie.

Kees Ploegsma, in de jaren tachtig de manager achter het sterkste PSV-elftal ooit, adviseert Brands om het mes in de selectie te zetten. De voormalig bestuurder vind het elftal van Phillip Cocu een uitgebluste indruk maken en ziet ook geen echt collectief meer. "Een aantal spelers is vooral voor zichzelf bezig. Ik vind dat dit proces vorig seizoen al in gang is gezet en de gelukkige manier waarop de landstitel is behaald, heeft het alleen maar versterkt." Daar kan Aad de Mos het alleen maar mee eens zijn.

Jeroen Zoet bezorgde Feyenoord zondag onbewust de overwinning

De Mos gaf enkele maanden geleden al aan dat in de schoot geworpen landstitel alleen maar negatieve bijwerkingen kon hebben. "Vorig seizoen was het al tien procent minder ten opzichte van het eerste kampioensjaar en dit seizoen werd het nog eens tien procent minder", zo verzekert de voormalig trainer van onder meer PSV, in De Telegraaf. "Ik denk dat spelers als Jetro Willems, Santiago Arias, Jeroen Zoet en Andrés Guardado beter ergens anders een frisse neus kunnen gaan halen."

De Mos stelt dat Brands in de zoektocht naar spelers 'met kwaliteit én honger naar succes' voor een hele klus staat. Hij adviseert de leiding om de komende maanden ook te gebruiken om te kijken wat voor talent er in huis is en wat er aan potentie voor de toekomst aanwezig is. Hij wijst op de kansen die de jeugd bij concurrent Ajax krijgt. "Waarom zou PSV nu geen kansen geven aan de eigen grootste talenten van diezelfde generatie, zoals Dante Rigo, Sam Lammers en Armando Obispo?"

Of Cocu ook de aangewezen persoon is om een nieuwe cyclus op te starten, trekt De Mos in twijfel. De trainer in ruste wijst erop dat elke trainer wel eens een jaar te lang door gaat. "Het zou een goed moment kunnen zijn voor een wisseling van de wacht op de trainerspositie, zodat een nieuwe trainer er blanco in kan stappen en grotendeels zijn eigen groep kan samenstellen."