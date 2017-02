‘Ajax kan toenadering van Arsenal verwachten na vertrek van Jonker’

Dennis Bergkamp is een van de kandidaten om bij Arsenal het takenpakket van de vertrokken Andries Jonker over te nemen, zo verzekeren diverse Britse media. VfL Wolfsburg maakte maandag de aanstelling van laatstgenoemde als hoofdtrainer bekend. Jonker was sinds 2014 hoofd jeugdopleidingen van Arsenal en kon de lokroep van zijn ex-werkgever, waar hij in het verleden assistent-trainer was, niet weerstaan.

Volgens de laatste berichten uit Engeland heeft Arsenal diverse kandidaten op het oog om het vertrek van Jonker op te vangen. Eén van de favorieten is Steve Morrow, die in de jaren negentig voor the Gunners uitkwam en een zeer gerespecteerde hoofdscout binnen de club is. Morrow is zonder meer een optie als de clubleiding van Arsenal ervoor kiest om het vertrek van Jonker intern op te vangen.

Pep Segura is een andere kandidaat: de Spanjaard was werkzaam in de jeugdopleiding van Barcelona, werd daarna door Rafael Benítez toegevoegd aan het organigram van Liverpool en houdt zich sinds 2015 weer bezig met de jeugdopleiding van de Catalanen. Ook Bergkamp is een optie, zo zijn de media eensgezind. De oud-aanvaller is als voormalig Gunner nog steeds ongekend populair en was al diverse malen in beeld voor een functie bij de club.

Andries Jonker verbond zich maandag tot medio 2018 aan VfL Wolfsburg

Bergkamp was jarenlang assistent-trainer van Frank de Boer bij Ajax. Hij is dit seizoen weliswaar volwaardig assistent van Peter Bosz, maar is niet meer op de bank te zien. Bergkamp is onderdeel van het technisch hart van Ajax en houdt zich meer bezig met de doorstroming van talenten, samen met hoofd jeugdopleidingen Saïd Ouaali.