‘Wenger wacht af en slaat voorstel van 35 miljoen euro per jaar af’

Arsène Wenger heeft nog geen beslissing over zijn toekomst genomen. De manager van Arsenal zou volgens Britse media de kans hebben laten liggen om per direct de best betaalde trainer ter wereld te worden. Een tussentijds vertrek uit het Emirates Stadium was echter geen optie voor Wenger.

Een nog onbekende club uit China zou Wenger liefst 35 miljoen euro per jaar hebben geboden, als hij nog deze maand zijn koffers zou pakken, zo verzekert onder meer The Daily Telegraph. Dat komt neer op twee jaarsalarissen van Josep Guardiola, die door Manchester City tot de best verdienende trainer ter wereld is gemaakt.

Wenger ziet het echter niet zitten om in China aan de slag te gaan: nú niet en ook in de zomer niet. De oefenmeester is er nog niet over uit of hij zijn 21-jarige verblijf bij Arsenal zal verlengen. De huidige verbintenis van Wenger loopt komende zomer ten einde en volgens de laatste berichten zou de club nog twee jaar langer met le Professeur door willen, à 11,7 miljoen euro per voetbaljaargang.

Arsène Wenger zit sinds 1996 op de bank van Arsenal

Ook als Wenger ervoor kiest om komende zomer bij Arsenal te vertrekken, dan zal hij aanbiedingen uit China naast zich neerleggen, zo klinkt het. De oefenmeester wil graag in Europa werkzaam blijven en ziet in dat geval een baan in het Franse clubvoetbal of bij Real Madrid als het laatste hoofdstuk van zijn lange trainersloopbaan. De Spaanse topclub heeft echter geen klachten over Zinédine Zidane.