‘Het zou krankzinnig zijn als Real Madrid weer 100 miljoen zou betalen’

Real Madrid spekte in 2013 flink de clubkas van Tottenham Hotspur, dat honderd miljoen euro overhield aan de verkoop van Gareth Bale, en de Spaanse grootmacht zou opnieuw zaken willen doen met the Spurs. Real heeft zijn oog naar verluidt laten vallen op Dele Alli, die the Spurs een vergelijkbaar bedrag zou moeten opleveren. Míchel Salgado erkent de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder, maar heeft zijn bedenkingen bij het prijskaartje dat om diens nek hangt.

"Natuurlijk is het een optie om hem te kopen, want hij is een geweldige speler. Hij is jong en talentvol en beschikt ook nog eens over snelheid, maar de vraagprijs van Tottenham is te hoog", vertelt de voormalig verdediger van Real in gesprek met talkSPORT. "Real betaalde al eens fors voor Bale en als ze hetzelfde bedrag nu zouden neertellen voor Alli, dan zou dat krankzinnig zijn."

Alli scoorde dit seizoen in 37 wedstrijden voor Tottenham al 13 keer, maar Salgado betwijfelt of de twintigjarige Engelsman reeds toe is aan een overstap naar Real. "Ik vraag me af of hij met de druk om kan gaan die er bij Real is. De druk ligt er veel hoger dan bij Tottenham", vervolgt de Spanjaard. "Hij beschikt over de kwaliteiten, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Mochten ze hem daadwerkelijk gaan contracteren, dan hoop ik dat de daadwerkelijke transferprijs wat lager ligt", besluit Salgado.