‘Ik had gewild dat hij tien jaar eerder naar Engeland was gekomen’

Zlatan Ibrahimovic gaf zondag zijn visitekaartje af. De spits bezorgde Manchester United met twee doelpunten tegen Southampton bijna hoogstpersoonlijk de EFL Cup en legde vele criticasters daarmee het zwijgen op, zo claimde zaakwaarnemer Mino Raiola. Ook Jamie Carragher zegt zijn mening over de Zweed, goed voor 26 treffers in 38 officiële duels als Mancunian, te herzien.

"Gedurende zijn carrière heb je altijd het gevoel gehad dat Ibrahimovic het moest hebben van zijn wedstrijden tegen mindere tegenstanders. Hij won de Italiaanse competitie weliswaar ieder jaar, maar gaf in de Champions League nooit thuis tegen Engelse teams. Dat hij United op zijn leeftijd echter nog zo op sleeptouw neemt, is iets speciaals. Ik had gewild dat hij tien jaar eerder was gearriveerd in de Premier League", vertelde de analist in het programma Monday Night Football van Sky Sports.

Carragher werd aangevuld door collega Gary Neville. "Hij moet iedere wedstrijd spelen. United heeft spelers nodig met persoonlijkheid en karakter. Met het naderende vertrek van Wayne Rooney zal er een leemte ontstaan", voorspelt de voormalige verdediger van United. "De andere spelers zullen Zlatan zien staan in de catacomben en zich comfortabeler voelen door zijn aanwezigheid. United miste de laatste drie jaar persoonlijkheid en karakter, maar met Zlatan heeft de ploeg iemand met vertrouwen."