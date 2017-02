Leicester City verslaat Liverpool in eerste duel zonder Ranieri

Het ontslag van Claudio Ranieri heeft ogenschijnlijk het gewenste schokeffect gesorteerd bij Leicester City. De regerend landskampioen rekende in het eerste duel na het vertrek van de Italiaanse oefenmeester af met Liverpool, dat zich in de eerste helft liet afbluffen en het King Power Stadium uiteindelijk verliet met een nederlaag: 3-1. Het betekende de eerste competitiezege voor Leicester na een reeks van zes wedstrijden waarin slechts één punt vergaard werd.

Interim-manager Craig Shakespeare viel terug op het 4-4-2-systeem waarmee Leicester vorig seizoen succesvol was en dat bleek een tactische meesterzet. De thuisploeg ging furieus van start en kwam na een klein half uur spelen verdiend op voorsprong. Na slordig balverlies van Georginio Wijnaldum op het middenveld werd Jamie Vardy weggestoken door Marc Albrighton, waarna de spits rustig bleef oog in oog met Simon Mignolet: 1-0.

De actie van Wijnaldum was typerend voor het spel van Liverpool, dat een lethargische indruk maakte in het eerste bedrijf en aanvankelijk op de been gehouden werd door Mignolet. De Belgische doelman redde op pogingen van Shinji Okazaki en Wilfred Ndidi, maar moest op slag van rust alsnog voor de tweede keer vissen. Een afvallende bal viel op een meter of 25 van het doel voor de voeten van Danny Drinkwater, die niet twijfelde en het leder in één keer op de pantoffel nam: 2-0.

Georginio Wijnaldum had indirect een aandeel in de 1-0

Liverpool kwam na de onderbreking iets sterker uit de kleedkamer, maar kon niet voorkomen dat Leicester op het uur opnieuw toesloeg. Christian Fuchs werd aan het werk gezet door Riyad Mahrez, waarna de vleugelverdediger een puntgave voorzet in huis had op Vardy. De Engelsman troefde Emre Can af in de lucht en bracht the Foxes al koppend in veilige haven. Philippe Coutinho scoorde nog wel tegen namens Liverpool, maar verder dan die eretreffer zouden the Reds niet meer komen.