Miljoenentransfer Virgil van Dijk in de zomer ligt niet voor de hand

Virgil van Dijk ligt sinds medio januari in de lappenmand met een enkelblessure, maar ondertussen wordt er in de Engelse media volop gespeculeerd over zijn toekomst. Onder meer Manchester United zou verregaande interesse hebben in de verdediger, wiens waarde door zijn club Southampton getaxeerd is op zo'n zestig miljoen euro.

Algemeen directeur Ralph Krueger van the Saints laat maandag weten dat een transfer voorlopig ver weg is voor Van Dijk. "Virgil is al lange tijd toegewijd aan Southampton en dat willen we voorlopig zo houden", vertelt de beleidsbepaler aan talkSPORT. Het huidige contract van de 25-jarige Oranje-international loopt nog door tot de zomer van 2022. "We zullen binnenkort met Van Dijk gaan praten om onze transferplannen voor aankomende zomer kenbaar te maken."

Van Dijk debuteerde in 2011 in het betaald voetbal namens FC Groningen, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar Celtic. Na twee jaar in Schotse dienst werd hij voor circa vijftien miljoen euro weggekocht door Southampton, waarvoor hij sindsdien 68 wedstrijden speelde. In het Nederlands elftal staat de teller inmiddels op twaalf interlands.