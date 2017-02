Elia: ‘Het zou lekker zijn als Ajax ook wat punten laat liggen’

Het winnende doelpunt van Feyenoord in de topper tegen PSV (2-1) leidde zondag tot veel discussie. Jeroen Zoet leek het leer in de slotfase aanvankelijk gemakkelijk te vangen na een kopbal van Jan-Arie van der Heijden, maar de doelman van PSV werkte de bal bij die actie vervolgens over zijn eigen doellijn. Scheidsrechter Bas Nijhuis kende de treffer toe na raadpleging van de doellijntechnologie, tot grote blijdschap van Eljero Elia.

Elia zat op dat moment al in de kleedkamer. De linksbuiten had zich na een uur spelen laten vervangen met een blessure. "Ik lag op de massagetafel en zag het dus op tv. Maar het rare is dat tv altijd een paar seconden later is. Dus je hoort eerst de geluiden uit het stadion. Dat maakte het helemaal verwarrend", legt Elia uit in gesprek met Voetbal International. "Op tv zat hij niet en je weet dat zoveel geluid toch een doelpunt is."

Feyenoord lijkt in de titelrace geen last meer te hebben van PSV, dat zijn achterstand op de koploper na de nederlaag zag oplopen tot liefst elf punten. De voorsprong van de Rotterdammers op naaste belager Ajax bedraagt met nog tien competitiewedstrijden voor de boeg vijf punten. "Ik denk dat het goed zit, maar je weet niet wat er nog gaat gebeuren met blessures, schorsingen en scheidsrechters", vervolgt Elia. "Het zou lekker zijn als Ajax ook wat punten laat liggen, maar daar moeten we helemaal niet naar kijken."