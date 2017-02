‘Hij zou perfect bij United passen, maar hij zit al bij een goede club'

Séamus Coleman arriveerde in 2010 als middenvelder bij Everton, maar groeide door de jaren heen uit tot een gewaardeerde kracht in de defensie van the Toffees. De laatste seizoenen maakt de Iers international naam als rechtervleugelverdediger en volgens landgenoot Roy Keane is Coleman klaar voor een stap hogerop.

"Ik zou Séamus graag bij Manchester United zien. Hij zou er perfect passen", vertelt de voormalig middenvelder van United op een sponsoravond. Het contract van de 28-jarige Coleman bij Everton loopt nog door tot de zomer van 2019. "Natuurlijk zit hij al bij een goede club, maar hij wordt er niet jonger op. Vanuit een egoïstisch en Iers oogpunt wil je spelers als Séamus graag op het niveau van de Champions League zien spelen."

Het is vooralsnog echter onzeker of United volgend seizoen überhaupt actief zal zijn in het miljardenbal. Het elftal van José Mourinho staat voorlopig op een zesde plaats in de Premier League, wat onvoldoende zou zijn voor een Champions League-ticket. Volgens Keane schiet United met name tekort in de topwedstrijden. "Men beweert dat er sprake van progressie is, maar ze hebben geen enkele concurrent verslagen in de laatste drie maanden. Ik beoordeel United op basis van de grote wedstrijden", aldus Keane.