Raiola: ‘Veel clubs twijfelden, maar hij zou zelfs op Mars succesvol zijn’

Zlatan Ibrahimovic verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer voor Manchester United en stelt tot op heden niet teleur in Engeland. De 35-jarige spits was dit seizoen reeds goed voor 26 doelpunten in alle competities en bezorgde the Red Devils zondagavond met twee treffers de EFL Cup ten koste van Southampton (3-2 winst). Zaakwaarnemer Mino Raiola haalt daags na het duel uit naar de criticasters van Ibrahimovic.

"Hij heeft veel prijzen gewonnen, maar voor mij was dit een speciale prijs vanwege de twijfels die altijd bestonden over hem. Het was een uitdaging die we graag wilden aangaan. Hij had net zo gemakkelijk voor het grote geld kunnen kiezen of voor een andere club, maar we wilden bewijzen dat hij ook kon scoren in de Premier League", vertelt Raiola in gesprek met talkSPORT over zijn cliënt. Ibrahimovic trof dit seizoen in 24 wedstrijden al 15 maal doel in de Premier League.

"Ik heb er geen minuut aan getwijfeld of hij daartoe in staat zou zijn, maar veel mensen in de Premier League en in Engeland deden dat wel", vervolgt de flamboyante belangenbehartiger. "Er waren veel Engelse clubs die hun twijfels hadden. Ik weet niet waar die twijfels vandaan kwamen; dat zou je aan die clubs moeten vragen. Ik heb echter nooit getwijfeld. Zlatan is de enige speler in de wereld die zelfs op Mars of op de maan succesvol zou kunnen zijm. Ik denk niet dat er nog iemand met gezond verstand is die zijn twijfels heeft over Ibrahimovic, maar je weet maar nooit."