‘Barcelona ziet in Karsdorp alternatief voor Bellerín’

Rick Karsdorp is in beeld bij Barcelona. Mundo Deportivo meldt dat de 22-jarige rechterverdediger het alternatief is voor Héctor Bellerín. Laatstgenoemde speelde in de jeugd al voor Barcelona en komt momenteel uit voor Arsenal.

De club uit Catalonië hoopt Bellerín in de zomer over te nemen van de Londenaren, maar mocht hij geen haalbare kaart zijn, dan komt Karsdorp dus in beeld. De krant meldt dat ook Bayern München, Arsenal, Manchester United en Napoli interesse hebben in de tweevoudig international van het Nederlands elftal.

Of die ploegen zondag aanwezig waren in De Kuip is niet bekend, maar De Telegraaf wist al wel te melden dat er scouts van Engelse, Italiaanse en Duitse ploegen naar Rotterdam waren afgereisd om Karsdorp in actie te zien. De back speelde tot dusverre 95 duels voor Feyenoord en heeft nog een contract tot 2020.