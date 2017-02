Heracles verscheurt per direct contract blessuregevoelige middenvelder

Heracles Almelo heeft het contract van Dario Vujicevic per 1 maart ontbonden. De middenvelder herstelt momenteel van een kuitblessure en is met de club overeen gekomen om individueel verder te gaan werken aan zijn herstel. De middenvelder had in Almelo nog een contract tot het einde van het seizoen.

Vujicevic kwam dit seizoen pas 49 minuten in actie, verdeeld over twee wedstrijden. In het uitduel tegen Excelsior was de middenvelder basisspeler, terwijl hij tegen ADO Den Haag in het veld kwam als invaller. Ook vorig seizoen kampte de Kroaat met veel blessureleed en kwam tot slechts vijf competitiewedstrijden.

Heracles haalde Vujicevic in 2012 transfervrij binnen, nadat de middenvelder vertrokken was bij FC Twente. In totaal speelde hij 33 wedstrijden in het eerste elftal van Heracles, waarin hij één keer doel trof. Voordat Vujicevic bij FC Twente terecht kwam, speelde hij in de jeugd van Schalke 04. In 2011 leende de tukkers hem nog een halfjaar uit aan VVV-Venlo.