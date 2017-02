‘Ik denk dat Ferguson anders naar Pogba keek dan de rest van de wereld’

Sir Alex Ferguson liet Paul Pogba in 2012 transfervrij vertrekken bij Manchester United. De Franse middenvelder groeide bij Juventus uit tot een speler van wereldformaat en werd afgelopen zomer voor 105 miljoen euro teruggehaald naar Engeland. Zaakwaarnemer Mino Raiola begrijpt nog altijd niet dat Ferguson Pogba liet gaan.

“Ik denk dat Sir Alex Ferguson anders naar Pogba keek dan de rest van de wereld. Pogba heeft zijn waarde laten zien en op dat moment was het misschien beter om te vertrekken”, zegt Raiola tegen talkSPORT. “Hij had het nodig om onder Antonio Conte te spelen bij Juventus. Het was een beetje hetzelfde als Zlatan Ibrahimovic, die ook naar Juventus vertrok.”

“Zlatan vond daar Fabio Capello en Paul kwam onder Conte te spelen. Vertrekken bij United maakte hem een betere speler en daarom kon hij terugkeren. Misschien was hij niet zo goed geworden als hij nu is als hij was gebleven, dat zullen we nooit weten”, gaat de belangenbehartiger van Pogba verder. “Maar Ferguson is een Sir, ik wil van hetzelfde niveau zijn, dus ik blijf aardig. Hij heeft zijn mening, je zal van mij nooit een slecht woord over Sir Alex Ferguson.”