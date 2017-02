Ploeggenoot hangt prijskaartje om nek Dembélé: ‘Hij is 57 miljoen waard’

Moussa Dembélé maakt een uitstekend seizoen door bij Celtic. Met 29 doelpunten in 42 wedstrijden heeft de Fransman de interesse van diverse Europese topclubs getrokken. Volgens ploeggenoot Cristian Gamboa moeten die clubs diep in de buidel tasten om de aanvaller binnen te halen.

The Express vroeg aan Gamboa of 47 miljoen euro een mooie prijs zou zijn voor Dembélé. “Nee, absoluut niet! Ik zou 57 miljoen euro op tafel leggen voor hem, maar ik heb dat geld niet”, reageert de Celtic-verdediger. “Hij is een geweldige speler en kan overal naartoe waar hij heen wil. Als hij naar Real Madrid wil, kan hij daar naartoe. Hij heeft daar genoeg klasse voor.”

“Wij zijn blij dat hij bij ons speelt en hopen dat hij zo lang mogelijk zal blijven”, gaat Gamboa verder. “Hij is pas twintig jaar oud en kan nog veel beter worden. Tot nu toe maakt hij een heel goed seizoen door bij Celtic. Dat is goed voor de club en voor ons als team. Wij genieten van hem.”