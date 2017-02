Ibrahimovic bekent: ‘Zelfs mijn kinderen wilden me bij United zien spelen’

Zlatan Ibrahimovic kon zondag opnieuw een prijs bijschrijven op zijn toch al imposante erelijst. De Zweed won met Manchester United de EFL Cup, na Southampton in de finale met 3-2 te verslaan. Zijn kinderen en José Mourinho haalde hem afgelopen zomer over naar Manchester United te vertrekken.

“Zelfs mijn kinderen wilden me bij Manchester United zien spelen, ik zat met mijn gedachten ergens anders. Toen belde José. Ik heb een speciale relatie met hem”, zegt Ibrahimovic tegen Sky Sports. “Toen hij belde, was het eigenlijk al direct rond. Ik voel me als een beest, als een leeuw. Iedereen die me kent, weet dat ik hard train. Ik ben in vorm. Ieder seizoen heb ik een doel. Of ik hier volgend seizoen nog speel? We zullen zien wat er gebeurt.”

Volgens Ray Wilkins is de mentale kracht van Ibrahimovic dit seizoen erg belangrijk voor Manchester United. “Het is zijn karakter. Als je bij een grote club speelt, moet je persoonlijkheid hebben en deze man heeft dat absoluut”, stelt de oud-speler van onder meer Chelsea en Manchester United. “José koopt nooit spelers met potentie. Hij haalt spelers die zichzelf bewezen hebben. En deze man is misschien wel de meest bewezen speler van de wereld. Overal waar hij speelde, heeft hij prijzen gewonnen.”