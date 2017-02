Kritiek op ‘overbetaalde’ Van der Vaart: ‘Presteert niet naar wat hij verdient’

Rafael van der Vaart maakte afgelopen zomer de overstap naar het Deense FC Midtjylland. De verwachtingen waren in Denemarken hooggespannen, maar het is de middenvelder voorlopig nog niet gelukt om die in te lossen. Tot dusver speelde Van der Vaart veertien wedstrijden in het shirt van de huidige nummer drie van de Superligaen.

De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Hamburger SV verdient in Denemarken een salaris van 690.000 Deense kronen per maand, wat omgerekend zo’n 93.000 euro is. Een duizelingwekkend bedrag voor de Deense competitie en de krant Ekstrabladet vindt dat Van der Vaart zijn salaris nog geen moment waard is geweest.

In de veertien wedstrijden die de middenvelder speelde, scoorde hij twee keer. Tijdens de laatste twee wedstrijden, tegen Viborg FF en Randers FC, zat Van der Vaart niet bij de selectie. “Petje af dat we Van der Vaart naar Denemarken hebben kunnen halen. Maar het is niet altijd zo dat iemand met een hoog salaris automatisch een goede speler is. Hij presteert voorlopig niet naar wat hij verdient”, schrijft de Deense krant. Van der Vaart heeft in Denemarken nog een contract tot medio 2018.