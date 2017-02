Lof voor De Ligt: ‘Het is ongekend hoe hij zich profileert op zijn leeftijd’

Matthijs de Ligt viel zondag op een positieve manier op bij Ajax. De pas zeventienjarige verdediger viel na rust in en kopte de belangrijke 2-1 tegen de touwen, waarna de Amsterdammers uitliepen naar een 4-1 zege op Heracles Almelo. Analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez zijn lyrisch over De Ligt.

“Hij voetbalt met zijn kop, denkt erover na. Dat is echt lekker. Davinson Sánchez is een echte verdediger, De Ligt ook. En hij kan ook nog eens goed voetballen. Een prima koppeltje”, stelt Perez bij FOX Sports. Hij denkt dat De Ligt en Sánchez binnen afzienbare tijd het centrale duo zullen vormen bij Ajax. “Het duurt echt niet lang meer voordat deze jongen een vaste plek heeft bij Ajax.”

Ook De Boer is lovend over De Ligt. “Het is ongekend hoe hij zich profileert op zijn leeftijd. Hij heeft de bouw ervoor, natuurlijk. We hebben het uit bij Standard Luik natuurlijk al gezien, geweldig”, zegt de analist over de jonge verdediger. “Hij is zo rustig, kan met links en rechts uit de voeten. Een geweldige speler met veel potentie, zoals we al vaker hebben geroepen. Er zit een goede kop op.”