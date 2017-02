Strootman kon met trainer mee: ‘We hebben geprobeerd om hem te halen’

Rudi García haalde Kevin Strootman in 2013 naar AS Roma en werkte in de Italiaanse hoofdstad bijna drie jaar samen met de Nederlandse middenvelder. Sinds afgelopen oktober werkt de Franse oefenmeester bij Oympique Marseille. Hij geeft nu toe dat hij afgelopen winter een poging heeft gewaagd om Strootman naar Zuid-Frankrijk te halen.

“We hebben geprobeerd om Strootman in januari naar Marseille te halen. Maar uiteindelijk bleek het onmogelijk om hem te halen”, geeft García toe tegenover Journal du Dimanche. “Ik ben bereid om hem persoonlijk met de auto op te halen in Rome en hem hierheen te rijden!”

In de zomer van 2013 haalde García Strootman van PSV naar AS Roma. “Het was een van de meest lastige aankopen die ik me herinner. Ik heb hem verschillende keren gesproken en om hem over te halen, gaf ik namen van andere spelers die we gekocht hadden”, blikt de Fransman terug. “Ik heb hem ook uitgelegd hoe ik wilde gebruiken. Hij had toen de ambitie om in de Champions League te gaan spelen, terwijl Roma niet eens Europa League speelde. Uiteindelijk kwam hij toch naar Roma en ik denk dat hij geen spijt heeft gehad van die keuze.”