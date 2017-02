Brands kritisch: ‘Blijkbaar is de selectie niet hongerig genoeg naar de titel’

Na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord lijkt PSV uitgeschakeld voor het kampioenschap. De Eindhovenaren hebben een achterstand van elf punten op de koploper en technisch manager Marcel Brands is behoorlijk kritisch op de selectie. Hij mist de gretigheid bij de spelers van PSV.

“Ik ben teleurgesteld dat wij met deze selectie, die ik kampioenswaardig acht, eind februari moeten concluderen dat we in Europa, de KNVB beker en de competitie uitgespeeld zijn”, zegt Brands tegenover de NOS. “Ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Blijkbaar hebben we een selectie die niet meer hongerig genoeg is om een derde titel te winnen.”

Brands zag dat Feyenoord wel hongerig was. “Het zou niet zo mogen zijn dat de verzadiging toeslaat, helemaal als je weet wat een kampioenschap kan losmaken. Feyenoord was wel bereid om tot de bodem te gaan. Wij kwamen daarin een stuk minder voor de dag”, stelt de technisch manager van de Eindhovenaren, die voorlopig ontkent dat hij de selectie komende zomer grondig gaat renoveren. “Je kan spelers niet zomaar wegsturen. Als we nu bovenaan hadden gestaan, zegt iedereen dat we heel knap de selectie bij elkaar hadden gehouden.”