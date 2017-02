SC Heerenveen laat middenvelder na tweeënhalf jaar transfervrij gaan

Younes Namli speelt volgend seizoen niet meer voor sc Heerenveen. De club uit Friesland maakt maandag bekend dat de optie in het aflopende contract van de 22-jarige aanvallende middenvelder niet wordt gelicht.

Namli kwam in de winter van 2015 over van Akademisk BK en speelde tot dusverre 33 wedstrijden in het eerste elftal van trainer Jurgen Streppel. Daarin kwam de linkspoot tot twee doelpunten en één assist. Voor Akademisk speelde Namli eerder vijftig duels.

De Deen met Marokkaanse roots liet zich in november nog uit over wat zijn droom is in de voetballerij: “Mijn favoriete team in Engeland is Arsenal. Ze spelen mooi voetbal en ik hou van die manier van spelen, het is een stijl van spelen die bij mij past. In Spanje is Real Madrid mijn favoriete club. De reden daarvan is dat ik altijd een groot fan van Zinédine Zidane ben geweest.”