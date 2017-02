‘Ajax is eigenlijk de grootste dupe van de blunder van Jeroen Zoet’

Afgelopen weekend vond speelronde 24 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat er zich daar afspeelt en om na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Hij publiceert op de maandag altijd een overzicht van de wedstrijden, interviews en de meest opvallende momenten van het weekeinde!

Justus, na speelronde 24 zijn er nog slechts twee titelkandidaten over?

Klopt! PSV kwam naar De Kuip met maar een doel: winnen. De Eindhovenaren begonnen echter erg slecht aan de wedstrijd en Feyenoord kwam terecht op voorsprong. Na rust kwam de ploeg van Phillip Cocu op gelijke hoogte en even leek er een stunt in de lucht te hangen, maar doordat Jeroen Zoet de bal onhandig van de lijn oppakte, begon het horloge van scheidsrechter Bas Nijhuis te piepen en kwam de stand op 2-1. Omdat PSV eigenlijk sowieso moest winnen en met een gelijkspel niet veel opschoot, speelt die goal uiteindelijk geen cruciale rol. Behalve voor Ajax dan, want die blijft nog altijd op vijf punten achterstand staan terwijl dat er anders nog maar drie waren geweest.

Waar ontbrak het aan bij PSV?

Eigenlijk vooral aan een goede start. Feyenoord begon met veel energie en een moordend tempo. Op de perstribune bleef Johan Boskamp naast me maar lachend roepen: ‘Dit is toch niet normaal man!’. Het is toch moeilijk te geloven dat PSV zich in dit cruciale duel direct zo af laat bluffen. Met de nederlaag is de reeks van 24 niet verloren uitwedstrijden ten einde en blijf het record met 25 duels in handen van Ajax. PSV moet nu alle zeilen bij zetten om nog kans te maken op de tweede plek, want het gat met de Amsterdammers is nu zes punten en Ajax heeft tevens een beter doelsaldo. Na afloop zeiden Steven Bergwijn en Jetro Willems dat opladen voor de laatste tien duels geen probleem mag wezen.

De stemming bij Feyenoord zat er na afloop behoorlijk in zeker?

Die waren vanzelfsprekend hartstikke blij natuurlijk. De Rotterdammers hebben nu tien wedstrijden op rij gewonnen. Daarnaast hebben ze nu al even veel punten als vorig jaar en dit totaal is sowieso een nieuwe record voor de club na 24 speelronden. Voorafgaand aan het duel ging het vooral over de afwezigheid van Dirk Kuyt die uiteindelijk helemaal geen speelminuten kreeg, maar na afloop had niemand het daar meer over. Dit kwam mede doordat Jens Toornstra met 74 balcontacten, 44 passes en 4 schoten iedere andere Feyenoorder overtrof en tevens de meeste kilometers aflegde, zo berekende Opta. Hij blijft echter gewoon met beide benen op de grond staan.

Dan Ajax, dat won in eigen huis met 4-1 van Heracles Almelo.

Ajax was over de gehele wedstrijd gezien veel sterker met 64% balbezit, 90% succesvolle passes en maar liefst 34 schoten. Desalniettemin ging het rusten met 1-1 en was het invaller Matthijs de Ligt, die in de rust de geblesseerde Nick Viergever verving, die na een klein uur de ban brak. Davinson Sánchez en Bertrand Traoré maakten het karwei af en David Neres mocht in de slotfase zijn debuut maken. Na het duel blikte De Ligt terug op een week met mooie sportieve resultaten.

Tot slot, wat waren de andere hoogtepunten van deze speelronde voor jou?

De comeback van FC Utrecht op bezoek bij FC Groningen (2-3) na een dramatische eerste helft met de geweldige goal van Giovanni Troupée als hoogtepunt. Ik vermoed dat deze jongen komende zomer wel eens de stap omhoog zou kunnen gaan maken, want hij ontwikkelt zich stormachtig. Door het gelijkspel van AZ (1-1 tegen PEC Zwolle), dat momenteel niet echt de wind in de rug heeft, staan de Domstedelingen nu stevig op de vierde plek.

SC Heerenveen won voor het eerst in zeven duels door Roda JC soeverein met 3-0 aan de kant te zetten. De Friezen hadden drie kwart van het balbezit en kregen geen schoten op doel te verwerken, mede door de rode kaart die Mohamed El Makrini vroeg in de tweede helft kreeg. Centrale verdediger Doke Schmidt maakte een goal, had de meeste balcontacten (98) en beste passnauwkeurigheid (98%) en zette daarmee een punt achter een nare periode van anderhalf jaar blessureleed. Een prachtige opsteker voor die jongen.