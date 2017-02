Younes niet bang voor concurrent: 'Hij maakt me 's ochtends niet wakker'

David Neres maakte zondag zijn langverwachte debuut bij Ajax. De miljoenenaankoop verving Kasper Dolberg achttien minuten voor tijd tegen Heracles Almelo (4-1). Neres heeft een voorkeur voor de rechtsbuitenpositie, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten. Op die positie krijgt Amin Younes op dit moment het vertrouwen van Peter Bosz.

Younes, dit seizoen goed voor slechts 1 doelpunt in 22 duels, is niet bang om zijn basisplek kwijt te raken. "Ik heb genoeg discipline om naar mezelf te kijken", vertelt de Duitser aan het Algemeen Dagblad. "Neres is niet degene die mij ’s ochtends wakker maakt en zegt: 'Kom op, je moet vandaag weer hard trainen.' Nee, die verantwoordelijkheid ligt bij mezelf."

Bosz liet na de ruime overwinning weten dat Neres 'geen slechte indruk' maakte. "Hij was vast in de dingen die hij deed. In zijn balaannames, eerste dribbels en de keuzes hij maakte. Dat vond ik leuk om te zien, maar ook niet meer dan dat", analyseerde de trainer. De Braziliaan kwam vorige maand voor maximaal vijftien miljoen euro over van São Paulo.