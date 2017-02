Voorzitter Villarreal: ‘Arbitrage liep met Real Madrid-merchandise stadion uit’

De wedstrijd tussen Villarreal en Real Madrid heeft veel stof doen opwaaien in Spanje. De Koninklijke kwam na rust op een 2-0 achterstand, maar toonde veerkracht en boekte een 2-3 zege. Zowel Villarreal-voorzitter Fernando Roig als Barcelona-verdediger Gerard Piqué richt zich na afloop op de arbitrage.

Roig doet een opvallende claim: scheidsrechter Gil Manzano en zijn assistenten zouden met 'Real Madrid-tassen' het stadion hebben verlaten. "Dat hoort niet, lijkt me", voegt de miljardair daaraan toe. Volgens AS is er geen bewijs om de opvallende claim te onderbouwen. Er zijn geen foto's beschikbaar waarop Manzano en zijn team met merchandise van Real Madrid zijn gespot.

De scheidsrechter kende bij een 2-1 stand een controversiële strafschop toe aan de bezoekers. Bruno Soriano kreeg de bal tegen zijn arm aan, maar had weinig tijd om dat te voorkomen. Cristiano Ronaldo benutte het buitenkansje en werd met 57 rake penalty's recordhouder in LaLiga. Álvaro Morata bepaalde zeven minuten voor tijd de eindstand. "Jullie weten allemaal hoe het zit. De bal kwam op zijn schouder en arm terecht, via een ploeggenoot", zegt Roig over de situatie bij de strafschop.

Cristiano Ronaldo benutte de controversiële strafschop in minuut 74.

"Het was volgens mij geen strafschop. Misschien ziet hij geel beter dan wit", wekt de preses de suggestie dat Real Madrid werd bevoordeeld door Manzano. "Het strafschopmoment draaide de wedstrijd de nek om. Real Madrid reageerde goed op de achterstand, maar er wordt niet gesproken over de onterechte penalty die ze in het zadel hielp. Ik heb niks gezegd tegen Manzano. Hij weet wat hem te doen staat. Een teruggekaatste bal is geen handsbal."

Ook Piqué van Barcelona zet na afloop zijn vraagtekens bij de arbitrage. De verdediger deelt via Twitter krantenkoppen van een doelpunt van hemzelf tegen Málaga, dat onterecht werd afgekeurd, en een doelpunt van Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos tegen hetzelfde Málaga, dat afgekeurd had moeten worden. "Deze koppen komen van de Madrileense pers, mocht je nog twijfelen", voegt Piqué eraan toe. Ramos haalt zijn schouders ervoor op. "Het had me verbaasd als Lionel Messi het had geschreven. Maar we weten allemaal hoe Piqué is", zegt de mandekker na de 2-3 overwinning in de Spaanse media.