‘Bazoer en Bruma krijgen Nederlandse trainer bij VfL Wolfsburg’

VfL Wolfsburg nam zondagavond na aanhoudende tegenvallende resultaten afscheid van trainer Valerién Ismaël, waardoor Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma binnen afzienbare tijd te maken krijgen met een nieuwe trainer. Volgens BILD wordt dat voor de middenvelder en de verdediger zelfs een landgenoot.

Het Duitse medium meldt namelijk dat die Wölfe op het punt staan om Andries Jonker te presenteren als de opvolger van de ontslagen Franse oefenmeester. De Nederlander zou per direct zijn baan als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal opgeven om in Wolfsburg aan de slag te gaan.

Voor Jonker zou het in het geval van een aanstelling niet de eerste keer zijn dat hij bij de huidige nummer veertien van de Bundesliga aan de slag gaat. De voormalige trainer van onder meer Willem II en assistent bij Bayern München werkte tussen 2012 en 2014 ook al bij Wolfsburg. In die periode was hij de rechterhand van Dieter Hecking, die vorig jaar de laan uit werd gestuurd.