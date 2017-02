VIDEO - Lyon scoort er na galavoorstelling tegen AZ opnieuw op los

Olympique Lyon heeft zondagavond de vierde positie in de Ligue 1 weer verder versterkt. Les Gones waren in een weergaloze voorstelling met 5-0 te sterk voor laagvlieger Metz en het was vooral Memphis Depay die een hoofdrol opeiste. De Oranje-international was goed voor twee doelpunten en een assist.