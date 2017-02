‘Als Frank nu nog trainer was geweest, had ik er misschien ook bij gezeten’

Abdelhak Nouri debuteerde eind oktober 2016 in de Eredivisie en speelde sindsdien nog twee competitieduels. De jongeling klopte onder Frank de Boer al aan de deur bij Ajax 1, maar kreeg pas onder Peter Bosz een kans bij het eerste. Toch had Nouri een goede relatie met De Boer, vertelt hij in Metro. "Hij sprak met mij en gaf me altijd vertrouwen."

"Het klopt dat ik onder hem niet bij de selectie zat, maar als Frank nu nog trainer was geweest, had ik er misschien ook bij gezeten, dat weet je niet", voegt de spelmaker daaraan toe. "Ik ben een jaar ouder en weer verder. Van Frank moest ik nog een paar stappen maken en ik denk dat ik die inmiddels gemaakt heb."

Nouri zegt een goede band te hebben met spelers als Hakim Ziyech, Justin Kluivert, Jaïro Riedewald en Kenny Tete. Dat maakte het makkelijker om aan te sluiten, vertelt het negentienjarige talent. "Zij hebben alle situaties al meegemaakt en vertellen dat. Dat is wel fijn. Toen Jairo en Kenny bij het eerste kwamen, waren er helemaal geen jongelingen. Dus voor hun was het wel wat lastiger, denk ik."