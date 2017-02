Cocu: ‘Daarom is het zo knap dat De Boer vier keer op rij de beste was’

Een millimeter maakte uiteindelijk het verschil, maar Phillip Cocu vindt de overwinning van Feyenoord op PSV terecht. "Ik heb een kampioensploeg gezien. En dat was Feyenoord", reageert de oefenmeester in het Algemeen Dagblad. PSV verloor met 2-1 in De Kuip en daardoor lijkt titelprolongatie een utopie geworden.

"Van begin tot eind met ziel en zaligheid, dat typeerde hun optreden", looft Cocu de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. PSV werd de afgelopen twee seizoenen kampioen van de Eredivisie en dat brengt volgens de trainer ook nadelen met zich mee. Al voorafgaand het seizoen wist Cocu dat het 'alleen maar moeilijker' zou worden voor zijn team.

"Tegenstanders willen nóg liever winnen van een ploeg die twee jaar op rij kampioen is geworden. Dus zul je zelf ook nóg meer moeten brengen. Maar de absolute wil, de échte honger, die heeft niet elke speler van nature", aldus Cocu. "Daarom is het zo knap dat Frank de Boer met Ajax vier keer op een rij de beste was."