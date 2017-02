Koeman gaat na fraaie reeks voor Champions League: ‘Het is mogelijk’

Ronald Koeman mikt op de felbegeerde vierde plek met Everton. The Toffees staan momenteel zevende in de Premier League, met zes punten achterstand op nummer vier Arsenal. Het team van Arsène Wenger heeft bovendien een wedstrijd tegoed, maar Koeman is ervan overtuigd dat het gat overbrugbaar is. Plek vier geeft recht op de play-offronde van de Champions League.

Zaterdag won Everton voor eigen publiek met 2-0 van hekkensluiter Sunderland. De Merseyside-club is al negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen en dat biedt vertrouwen. "Het ergste voor een voetballer is om nergens voor te spelen", zegt Koeman in de Liverpool Echo. "Ja, we willen zo hoog mogelijk eindigen. Maar uiteindelijk wil ik vooral ergens voor spelen."

"Boven ons is een gat, maar als het gaat om vijf of zes punten, is het nog steeds mogelijk om ze te achterhalen", benadrukt de Nederlander. Tegelijkertijd kijkt Koeman ook omlaag: het gat met de nummer acht is vier punten. "Het eerste team onder ons is West Bromwich Albion en over twee weken spelen we thuis tegen die club", weet Koeman.

