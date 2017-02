Bosz: ‘Hij maakte geen slechte indruk, maar ook niet meer dan dat’

David Neres arriveerde vorige week, drie weken nadat Ajax hem voor miljoenen overnam van São Paulo, in Amsterdam en sindsdien was het wachten op het debuut van de Braziliaan. Nadat Peter Bosz ervoor koos om het talent in de belangrijke wedstrijd tegen Legia Warschau niet te gebruiken was het zondagmiddag tegen Heracles Almelo dan wel zo ver.

Neres kwam met nog een kleine twintig minuten te gaan in het veld voor Kasper Dolberg en zijn trainer keek gematigd tevreden terug op dat debuut: “Ik vond 'm geen slechte indruk maken. Hij was vast in de dingen die hij deed. In zijn balaannames, eerste dribbels en de keuzes hij maakte. Dat vond ik leuk om te zien, maar ook niet meer dan dat”, analyseert Bosz op de website van zijn club.

Davy Klaassen moet zijn nieuwe ploeggenoot nog wat beter leren kennen: “Hij kan wel lekker voetballen. Hij is comfortabel aan de bal. Gevaarlijk, leuke acties. Ik ken zijn specifieke kwaliteiten nog niet echt, maar hij kan natuurlijk wel wat.” Doordat Neres van nature linksbenig is, kan de rechtsbuiten ook aan de andere kant uit de voeten: “Dat is alleen maar goed”, weet de aanvoerder van de Amsterdammers.