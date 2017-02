‘Ik zie geen reden waarom Van Bronckhorst dat zou veranderen’

Feyenoord draait de afgelopen maanden op volle toeren en zondagmiddag moest PSV er in De Kuip ook aan geloven. Waar Dirk Kuyt in de eerste helft van het seizoen nog een belangrijke basiskracht was, daar moet de aanvoerder de laatste weken steeds vaker genoegen nemen met een plek op de bank. Michael Mols snapt wel waarom Giovanni van Bronckhorst momenteel voor andere opties kiest.

“Eljero Elia en Steven Berghuis binden de backs van de tegenstander aan zich. Berghuis was wat minder aanwezig, maar Elia maakte het Santiago Arias ontzettend lastig met zijn acties”, analyseert de oud-Feyenoorder in De Telegraaf. Volgens Mols was Jens Toornstra de ‘Man of the Match’ en heeft Van Bronckhorst met hem, Elia en Berghuis de drie spelers gevonden die op die posities het beste tot hun recht komen.

“Ik zie geen reden waarom Van Bronckhorst daar op korte termijn veranderingen in aan zou brengen. Dit elftal zit echt heel goed in elkaar.” Overigens denkt Mols niet dat dit betekent dat de rol van Kuyt is uitgespeeld. De routinier houdt met zijn ervaring de selectie scherp en rustig en gaat nog zeker minuten maken in het restant van het seizoen: “Daar hoeft hij niet bang voor te zijn.”