Ajax-bankzitter sluit vertrek niet uit: ‘Aan mij om keuze te maken’

Jaïro Riedewald mag vanwege de blessure van Daley Sinkgraven de afgelopen weken weer proeven hoe het is om in de basis te staan bij Ajax. Als de linksback weer terugkeert, en de blessure van Nick Viergever meevalt, lijkt de verdediger echter weer terug te keren naar de bank. Riedewald heeft zich inmiddels met dat gegeven kunnen verzoenen, al was dat niet eenvoudig.

“In het begin zat ik daar mee. Wisselspeler zijn is gewoon niet leuk. Dan denk je: ‘Nu moet ik weer trainen’. Op een gegeven moment heb ik de knop omgezet en ben ik wel weer gaan genieten van de training. Met jongens als Kenny Tete proberen we er het beste van te maken en ik ga nu gewoon weer met een lachend gezicht naar de training”, vertelt hij in gesprek met Goal.

Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi, die onder Peter Bosz in eenzelfde situatie als Riedewald verkeerden, kozen er in de winter voor om te vertrekken uit Amsterdam. De verdediger sluit een zomerse transfer ook niet uit: “Het is moeilijk te zeggen. Ik heb daar een zaakwaarnemer voor, die natuurlijk met clubs praat. Ik heb goed contact met hem en mocht er 'iets' komen, dan is het aan mij om een keuze te maken.”