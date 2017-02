‘Ik ben klaar met het gezeur over het niet meespelen van Kuyt’

Feyenoord deelde PSV zondagmiddag in De Kuip een ogenschijnlijke knock-out uit in de titelstrijd en de eerste Rotterdamse landstitel van het millennium komt steeds dichter bij. De koploper koestert met nog tien wedstrijden te gaan een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Ajax, terwijl de regerend landskampioen uit Eindhoven momenteel elf punten goed moet maken.

Feyenoord kwam tegen PSV vanaf de eerste minuut bijzonder goed voor de dag, zo zag ook Willem van Hanegem: “Feyenoord speelde direct heel goed. Op het veld straalden de spelers uit dat er in De Kuip op deze dag niets te halen was. Feyenoord speelde in die fase het beste spel van het seizoen, ongeveer net zo als in de eerste helft uit bij AZ. Het had PSV in de tang”, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Net als in die wedstrijd in Alkmaar, zat Dirk Kuyt ook tegen PSV op de bank. De aanvoerder is de afgelopen weken een van de meest besproken selectieleden in Rotterdam, maar volgens Van Hanegem is het nu wel genoeg geweest: “Ik ben klaar met het gezeur over het niet meespelen van Kuyt. Het gaat niet om Kuyt. Het gaat om die schaal, die Kuyt, als aanvoerder, uiteindelijk op de Coolsingel omhoog mag houden.”