‘PSV selectie ondergaat grootschalige verbouwing in de zomer’

PSV ging zondagmiddag met 2-1 onderuit bij Feyenoord en ziet titelprolongatie zodoende achter de horizon verdwijnen. De Eindhovenaren kijken inmiddels tegen een achterstand van elf punten op de Rotterdamse koploper aan en het lijkt onwaarschijnlijk dat de regerend landskampioen deze marge in het restant van het seizoen nog weet te dichten.

Volgens De Telegraaf zou het wel eens zo kunnen zijn dat de ploeg zich na twee kampioenschappen op rij niet meer tot het uiterste weet te motiveren: “We hebben de kwaliteiten en zijn twee keer kampioen geworden. Daar schuilt misschien ook het grootste gevaar in. Wij hebben wellicht wel iets laten liggen wat betreft het alles in het teken willen stellen van de titel. De absolute wil die je bij een ploeg als Feyenoord nu wel ziet”, vertelt Phillip Cocu daarover.

PSV liet in de winter Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon vertrekken en mist daardoor snelheid voorin, analyseert het medium. De transferzomer wordt waarschijnlijk een drukke voor technisch directeur Marcel Brands: “Zeker is dat de PSV-selectie een grootschalige verbouwing ondergaat komende zomer, omdat en aantal spelers zijn zinnen heeft gezet op een stap hogerop”, wordt er afgesloten door de krant. Hierdoor kan PSV weer gaan bouwen aan een groep waarin de verzadiging nog niet is opgetreden.