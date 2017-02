Hiddink twijfelt over rentree in Premier League

José Mourinho denkt dat Zlatan Ibrahimovic zijn contract gaat verlengen. De Zweed, die Manchester United zondag de EFL Cup bezorgde, heeft een optie voor nog een jaar in zijn verbintenis staan. (Diverse Engelse media)

Gabriel Jesus zou wel eens eerder zijn rentree kunnen maken dan eerder werd gedacht. Manchester City vreesde de Braziliaan de rest van het seizoen kwijt te zijn, maar de aanvaller verwacht zelf over twee maanden weer op het veld te staan. (Diverse Engelse media)

Hij betwijfelt of dit het goede moment is om bij de in degradatienood verkerendein te stappen.