Nainggolan velt Internazionale en houdt Roma in spoor van Juve

AS Roma heeft zondagavond de achterstand op Juventus niet verder dan zeven punten laten oplopen. De Romeinen moesten in het Giuseppe Meazza op bezoek bij een Internazionale dat nog volop jaagt op Champions League-deelname en vertrokken dankzij onder meer twee wonderschone treffers van Radja Nainggolan met een 1-3 overwinning. I Nerazzurri blijven zodoende op de zesde plaats steken.

De teruggekeerde Mauro Icardi dacht Internazionale al vroeg aan een voorsprong te helpen, maar Federico Fazio was net op tijd terug om de doorgebroken Argentijn af te stoppen. In een intense eerste helft was het Nainggolan die na nog geen kwartier spelen het net vond: de Belg kwam van links naar binnen en krulde de bal heerlijk voorbij Samir Handanovic.

Via Edin Dzeko liepen de bezoekers vervolgens bijna verder uit, terwijl Wojciech Szczesny maar net de hand achter een schot van Marcelo Brozovic kon krijgen.In de tweede helft had Inter opnieuw moeite om het spel te maken en het was Naiggolan die na ruim tien minuten spelen het duel definitief in het slot leek te gooien. De Belgische middenvelder stoomde op en knalde de bal vervolgens van een meter of twintig kiezelhard langs Handanovic.

Roma leek vervolgens op rozen te zitten, maar met nog tien minuten te gaan werd het toch nog spannend: Icardi kon de bal op aangeven van Ivan Perisic in een leeg doel tikken voor de aansluitingstreffer. Van een comeback kwam het echter niet meer nadat Jeison Murillo zich vergreep aan zijn tegenstander. Diego Perotti mocht vervolgens aanleggen vanaf elf meter en faalde niet.