Ajax-debutant moet zich aanpassen: ‘Tempo ligt hier een stuk hoger’

David Neres werd op de slotdag van de winterse transfermarkt voor een bedrag dat op kan lopen tot vijftien miljoen euro overgenomen van São Paulo, maar vanwege zijn deelname aan een jeugdtoernooi met de Braziliaanse selectie duurde het even voordat de buitenspeler zijn debuut kon maken voor Ajax.

Zondagmiddag tegen Heracles Almelo was het dan eindelijk zo ver en Neres was blij dat hij zijn eerste minuten achter de rug had. Zijn doelen in Amsterdam zijn duidelijk: “Titels pakken en de Champions League halen”, reageerde hij na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegenover de NOS.

Voor Neres was het nog wel even wennen op het veld van de Amsterdam ArenA: “Het tempo ligt hier een stuk hoger dan in Brazilië. Ik wil me snel aanpassen, zodat ik kan meekomen met de rest van de ploeg. Dit is nog maar het begin.”