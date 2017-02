Depay nog kritisch: ‘Ben gelukkig, maar had nog meer moeten scoren’

Memphis Depay deed zondag van zich spreken in het duel tussen Olympique Lyon en FC Metz. De Nederlandse aanvaller zag zijn ploeg met 5-0 winnen en nam twee doelpunten voor zijn rekening. Ondanks het goede optreden toonde Depay zich kritisch op zichzelf na afloop van de wedstrijd.

“Ik ben zeer gelukkig met mijn prestaties deze wedstrijd, terwijl ik eigenlijk nog meer had moeten scoren. Iedereen die in Lyon woont en alle echte voetballiefhebbers moeten naar onze wedstrijden komen om ons te steunen. Ik ben nog niet op mijn best. Ik werd elke dag hard en moet nog bepaalde automatismen in mijn spel slijpen”, liet Depay na afloop weten tegenover de Franse pers.

Trainer Bruno Génésio haalde Depay naar Lyon en verwacht dat men in Frankrijk de komende tijd nog meer van hem mag verwachten. “Na een tijdje weinig gespeeld te hebben, wordt Memphis geleidelijk aan fysiek en atletisch steeds beter”, stelt de Franse oefenmeester. “Het is logisch dat hij wat tijd nodig heeft. We hebben vandaag gezien wat hij al voor ons kan betekenen. Memphis heeft alle kwaliteiten die een moderne aanvaller nodig heeft. Hij kan passeren, passen en scoren.”