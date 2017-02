Zlatan: ‘Anderen wilden het niet zien, maar ik heb het al voorspeld’

Zlatan Ibrahimovic kon zondag opnieuw een prijs bijschrijven op zijn toch al imposante erelijst. Manchester United won in de finale van de EFL Cup met 3-2 van Southampton, waarna de Zweed zijn eerste echte prijs in Engeland omhoog mocht tillen. Toch was hij niet verrast dat the Red Devils aan de haal gingen met het eremetaal.

“Nee. Dit is precies wat ik had voorspeld. Anderen wilden het niet zien, maar ik ben gekomen om die mensen te laten zien dat ik gelijk had”, reageerde Ibrahimovic tegenover de Britse pers. “Dit was heerlijk, echt heerlijk. Zij kwamen terug tot 2-2 nadat wij op 2-0 kwamen. In de laatste minuten scoorde ik na een fantastische voorzet van Ander Herrera. Dit is echt een teamprestatie. Dit gaat niet om mij, maar om het collectief.”

“Ik denk dat je het meer waardeert als je ouder wordt. Op jonge leeftijd vond ik het leuk, maar wist ik niet wat het inhield om een prijs te winnen. Hoe ouder en volwassener ik werd, hoe meer ik ging beseffen dat het echt om prijzen winnen gaat. Overal waar ik heb gespeeld, heb ik prijzen gewonnen. Ik blijf winnen, waar ik ook ben. Dat zal niet veranderen, ook niet in Engeland”, stelt de ex-Ajacied. “Hier ben ik voor naar Manchester United gekomen. We moeten prijzen blijven winnen, want dat zorgt voor tevredenheid bij mij.”