VIDEO - Weergaloze Depay eist hoofdrol op bij ruime overwinning Lyon

Olympique Lyon won zondag opnieuw met ruime cijfers in eigen huis. Afgelopen donderdag werd AZ nog met 7-1 opzij gezet, nu werd FC Metz met 5-0 verslagen. Memphis Depay was in het treffen met de Alkmaarders nog niet speelgerechtigd, maar liet tegen Metz wel van zich horen. De Nederlandse aanvaller was betrokken bij vier van de vijf treffers van Les Gones.