Van den Brom: ‘Ik hoorde ze roepen dat ze me weg willen hebben’

AZ hoopte zich zondag te herstellen van de tik die Olympique Lyon afgelopen donderdag uitdeelde. De Alkmaarders bleven in eigen huis echter steken op een 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle en dat leidde tot kritiek van de supporters. Een deel van het publiek riep om het vertrek van trainer John van den Brom.

“Ik hoorde ze roepen dat ze me weg willen hebben. Dat is niet leuk, maar zo werkt het. We hebben donderdag ook een flinke tik gehad”, zegt Van den Brom tegenover FOX Sports. “Maar in de eerste helft ging het goed en hoorde ik de fans niet. Toen stonden ze achter de ploeg en dan zie je wat dat doet. Dat moeten we meenemen naar donderdag.”

“We reageerden goed. Het enige wat ontbrak was een doelpunt. De ploeg komt uit een moeilijke situatie. En als het publiek zich dan ook tegen de jongens gaat keren, is het moeilijk om daarover heen te komen”, stelt de oefenmeester van AZ. Ook collega Ron Jans hoorde de negatieve geluiden in het AFAS Stadion. “Ze gingen in een heel andere versnelling, heel negatief. Dat hielp hun ploeg niet.”