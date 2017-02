Wolfsburg breekt met Fransman en is toe aan derde trainer van seizoen

De competitienederlaag die VfL Wolfsburg vrijdagavond op eigen veld leed tegen Werder Bremen (1-2) is Valériën Ismaël fataal geworden. De Franse coach is zondag op straat gezet door de Bundesliga-vereniging, zo laat de club weten via de officiële kanalen.

Wolfsburg maakt een dramatisch seizoen door. De enkelvoudig Duits landskampioen is door de teleurstellende resultaten van de laatste maanden afgegleden naar een veertiende plaats in de Bundesliga en staat nog maar twee punten boven de beruchte rode streep. Vier van de laatste vijf duels in de competitie gingen verloren, terwijl die Wölfe deze maand ook nog door Bayern München werden uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Ismaël is de tweede trainer dit seizoen die het veld moet ruimen bij Wolfsburg. In oktober ontving ook Dieter Hecking zijn congé al, nadat hij in de eerste acht competitiewedstrijden slechts zes punten had vergaard met zijn ploeg. Het ontslag van Ismaël biedt mogelijk wel nieuwe kansen voor Riechedly Bazoer, die sinds zijn komst van Ajax in de winter pas tweemaal kon rekenen op een basisplaats. Jeffrey Bruma was doorgaans wel een zekerheidje onder Ismaël.