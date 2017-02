Bosz baalt: ‘Blijkbaar heb ik niet de juiste toon weten te raken’

Ajax zegevierde zondag uiteindelijk met ruime cijfers over Heracles Almelo (4-1), maar de Amsterdammers kwamen aanvankelijk moeizaam uit de startblokken. Samuel Armenteros maakte de openingstreffer van Kasper Dolberg halverwege de eerste helft ongedaan, waardoor Ajax met een gelijke stand ging rusten. Coach Peter Bosz had zich op de bank flink geërgerd aan het optreden van zijn team.

"We legden niet de juiste scherpte aan de dag, terwijl je die ook in deze wedstrijd gewoon moet hebben. Ik heb er begrip voor dat we donderdag een zware wedstrijd hebben gespeeld, maar ik vind dat we agressiever aan deze wedstrijd moeten beginnen. Ik vond de eerste helft echt heel slecht", foeterde Bosz na afloop van het treffen voor de camera van FOX Sports. Bosz weigerde echter de schuld volledig in de schoenen van zijn spelers te schuiven.

"Ik heb voor de wedstrijd aangegeven wat ik verwachtte van deze wedstrijd en van mijn ploeg. Dat heb ik blijkbaar niet goed gedaan", vervolgde de trainer. "Ik ben er om te zorgen dat spelers met de juiste instelling aan een wedstrijd beginnen en dat was me blijkbaar niet gelukt. Ik ben daar twee dagen mee bezig geweest, maar heb blijkbaar niet de juiste toon weten te raken", besloot Bosz, die zijn elftal tegen Heracles de zevende competitiezege op rij zag boeken. Het verschilt met koploper Feyenoord bedraagt desalniettemin nog altijd vijf punten.