Cocu weigert handdoek te werpen: ‘Alles is mogelijk in theorie’

PSV werd zondagmiddag door Feyenoord uit de titelrace gekegeld. De Eindhovenaren verloren door een dubieus eigen doelpunt van Jeroen Zoet in De Kuip (2-1) en zagen de achterstand op de koploper daarmee oplopen tot liefst elf punten. Een hard gelag voor trainer Phillip Cocu, die zijn ploeg bijzonder matig zag beginnen aan de krachtmeting.

PSV werd direct na het eerste fluitsignaal overrompeld door een ontketend Feyenoord, dat binnen tien minuten op voorsprong kwam via Jens Toornstra. "In de openingsfase herkende ik mijn ploeg niet. We hadden moeite met de druk, kwamen niet in ons spel. Maakten te veel fouten", treurde Cocu na afloop voor de camera van FOX Sports. "Na de 1-0 zag ik het PSV dat ik wilde zien. Het duurde alleen lang voordat wij de goal maakten. Daarna lag het hele veld open omdat beide teams voor de winst gingen."

Gastón Pereiro bracht PSV na een uur spelen langszij, maar kon niet voorkomen dat het elftal van Cocu in de slotfase alsnog het onderspit moest delven. Titelprolongatie lijkt uit zicht na de nederlaag, maar Cocu toonde zich nog strijdbaar. "We moeten nu kijken naar de ploeg die boven ons staat en proberen dat gat te dichten. In theorie is alles mogelijk, maar ik zal niet zeggen dat de titelstrijd open ligt. Ook omdat we niet meer tegen Feyenoord spelen", zei de oefenmeester tegenover de NOS.