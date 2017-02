Ibrahimovic dompelt moedig Southampton met late treffer in rouw

Manchester United heeft beslag weten te leggen op de EFL Cup. Het team van manager José Mourinho rekende zondagavond in de finale van het tweede Engelse bekertoernooi af met Southampton, dat aanvankelijk weinig in te brengen had op Wembley, maar zich door twee doelpunten van Manolo Gabbiadini terugvocht. United kwam vervolgens goed weg toen Oriol Romeu het aluminium teisterde, alvorens sterspeler Zlatan Ibrahimovic de krachtmeting drie minuten voor tijd in het voordeel van United besliste: 3-2.

Ibrahimovic scoorde sinds zijn komst van Paris Saint-Germain in de zomer al 24 keer voor United en de Zweed deed tegen Southampton reeds na negentien minuten van zich spreken. Na een overtreding van Romeu op Ander Herrera brak Ibrahimovic de ban met een schitterende vrije trap. De afstand naar het doel van Fraser Foster was aanzienlijk, maar de aanvalsleider van United slaagde er toch in een gaatje te vinden.

Het doelpunt viel precies op het goede moment voor het elftal van Mourinho, want het initiatief in de openingsfase lag aanvankelijk bij Southampton. Na de openingstreffer nam United de controle in de wedstrijd echter over, wat op slag van rust resulteerde in de 2-0. Jesse Lingard schoot beheerst raak na een fraaie aanval en leek daarmee een voorschot te nemen op de overwinning. Southampton rechtte echter nog in de eerste helft de rug en bracht via Gabbiadini de spanning terug in het duel.

Die aansluitingstreffer leek als doping te werken voor de ploeg van Claude Puel, die zijn manschappen furieus uit de kleedkamer zag komen na de onderbreking. Nadat Nathan Redmond eerder nog was gestuit op David de Gea, nivelleerde Southampton na drie minuten in het tweede bedrijf alsnog de score. De matig spelende Paul Pogba ging op knullige wijze onder een hoge bal door, waarna Gabbiadini uit de draai raak schoot.

Southampton rook bloed en was halverwege de tweede helft bijzonder dicht bij de 2-3. Romeu steeg na een hoekschop van James Ward-Prowse boven Pogba uit en zette vervolgens het hoofd tegen de bal aan. De kiezelharde kopstoot van de Spanjaard spatte echter uiteen op de lat. Doordat ook Lingard daarna aan de andere kant een goede kans onbenut liet, leken de teams af te stevenen op verlengingen, maar Ibrahimovic bepaalde in de slotfase toch nog anders. De vedette kopte raak op aangeven van Herrera en bezorgde United zo alsnog de zege in de reguliere speeltijd.

Manolo Gabbiadini bracht Southampton weer helemaal terug in de wedstrijd