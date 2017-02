Weergaloze Depay schittert in doelpuntenfestijn van Olympique Lyon

Memphis Depay heeft zondagavond zijn visitekaartje afgegeven. De aanvaller hielp Olympique Lyon met twee doelpunten op weg in het thuisduel met Metz en was uiteindelijk ook nog betrokken bij de derde en vierde treffer van les Gones, die uiteindelijk met 5-0 zegevierden over de laagvlieger. Lyon staat nu stevig op een vierde plaats in de Ligue 1; het geniet een voorsprong van vier punten op naaste belager Bordeaux, dat ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Depay bracht Lyon op slag van rust op voorsprong, maar het elftal van Bruno Génésio kwam aanvankelijk zeer moeizaam uit de startblokken. Georges Mandjeck liet na twee minuten een enorme mogelijkheid onbenut namens Metz, dat slechts één punt vergaarde in zijn laatste acht competitiewedstrijden op vreemde bodem. Lyon kwam naarmate de eerste helft vorderde steeds beter in zijn spel en werd twee minuten voor de theepauze uiteindelijk beloond voor zijn aanvallende intenties.

Alexandre Lacazette liet de bal na een pass van Christophe Jallet lopen voor Corentin Tolisso, waarna de spits op prachtige wijze werd weggestoken door zijn teamgenoot. Het schot van Lacazette spatte uiteen op de paal, maar Depay was er vervolgens als de kippen bij om het leder in de rebound alsnog achter Thomas Didillon te werken. Het betekende voor Depay zijn tweede doelpunt in dienst van Lyon, nadat hij begin februari ook al trefzeker was geweest tegen Nantes.

In het tweede bedrijf had Lyon minder te duchten van Metz en bracht het al vroeg de beslissing in de ontmoeting aan. Depay werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Maxwel Corney, waarna de vleugelaanvaller Cheick Doukouré opzocht. Depay leek zich in eerste instantie nog te verslikken in zijn tegenstander, maar vocht zich knap terug in het duel en schoot vervolgens uit een lastige hoek hard raak. Lyon ging voorts freewheelend richting het einde van de wedstrijd en zou door een eigen doelpunt van Iván Balliu en treffers van Lacazette en invaller Mathieu Valbuena nog uitlopen naar een ruime zege. Depay gaf voor de derde en vierde goal de beslissende pass.