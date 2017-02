Bas Nijhuis reageert: ‘Wie het laatst lacht, lacht het best’

Bas Nijhuis had zondagmiddag een cruciale hand in de 2-1 zege van Feyenoord op PSV. De scheidsrechter paste de doellijntechnologie in De Kuip succesvol toe. De winnende goal was een eigen doelpunt van doelman Jeroen Zoet, zo erkende Nijhuis na afloop.