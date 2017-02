Ajax slaat opnieuw toe in eerste kwartier na rust en neemt afstand van PSV

De strijd om de landstitel lijkt tussen Ajax en Feyenoord te gaan. De Amsterdammers deden zondag tegen Heracles Almelo wat ze moesten doen (4-1) en naderen Feyenoord daardoor weer tot vijf punten. Het gat met nummer drie PSV is opgelopen tot zes punten. Ajax won dankzij het eerste kwartier na rust en dat was niet opzienbarend: dit seizoen bedraagt het doelsaldo van Ajax in die fase 19-0.

Bij rust waren beide ploegen in evenwicht en dat was geen onlogische tussenstand. Heracles hield zich uitstekend staande in de eerste helft, al was het Ajax dat het sterkst uit de startblokken kwam. In de openingsfase noteerden de Amsterdammers legio mogelijkheden: Bertrand Traoré was tot tweemaal toe niet fortuinlijk in de afronding, Kasper Dolberg faalde oog in oog met doelman Bram Castro en Davy Klaassen schoot naast vanaf de rand van het strafschopgebied. Daarna volgde echter een levensgrote mogelijkheid voor de bezoekers, na gestuntel van André Onana.

De doelman kwam ver zijn doel uit en werd gepasseerd door Kristoffer Peterson. De aanvaller gaf Ajax vervolgens wel de tijd om vier verdedigers op de doellijn te posteren. Daar kreeg de Zweed de bal niet langs. Even later dacht Samuel Armenteros de score te openen voor Heracles. Hij werkte een voorzet van Peterson binnen, maar stond volgens arbiter Serdar Gözübüyük een fractie buitenspel. Aan de overzijde was het halverwege het eerste bedrijf wel raak. Een schot van Klaassen werd van richting veranderd, waarna Castro moeite had met de bal. De aanstormende Dolberg profiteerde: 1-0.

Samuel Armenteros bracht Heracles Almelo op gelijke hoogte.

Lang kon Ajax niet genieten van die voorsprong. Na een voorzet van Wout Droste werd Armenteros niet lastiggevallen. De Zweedse Cubaan kopte knap raak in de verre hoek, buiten bereik van Onana. Het was voor Ajax het eerste tegendoelpunt in 637 minuten. Het stormachtige tempo van het eerste halfuur hield geen stand in de Amsterdam ArenA. Behoudens mogelijkheden voor Hakim Ziyech en voor Traoré in de rebound werd Ajax niet meer heel gevaarlijk voor rust. Het eerste kwartier na rust bleek opnieuw een belangrijke troefkaart van de ploeg van Peter Bosz.

In die fase trok Ajax de wedstrijd naar zich toe. Eerst was het de beurt aan Matthijs de Ligt, wiens kopbal op aangeven van Ziyech achter Castro belandde. De Ligt was bij rust ingebracht en werd de eerste invaller die scoorde voor een team van Bosz sinds december 2015. Via Davinson Sánchez werd de overwinning definitief veiliggesteld. De verdediger mocht ongestoord opstomen op de vijandelijke helft en haalde uiteindelijk maar eens uit: de inzet belandde in de verre hoek achter Castro. Onana voorkwam dat Jaroslav Navratil de aansluitingstreffer verzorgde en Traoré bepaalde vlak voor tijd de eindstand.