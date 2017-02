Messi bezorgt Barcelona in extremis zege op Atlético én eerste plaats

Barcelona heeft in een van de lastigste uitwedstrijden van het seizoen geen fout gemaakt. Het team van Luis Enrique zegevierde zondag met minimaal verschil over Atlético Madrid, dankzij een laat doelpunt van Lionel Messi: 1-2. Door de overwinning mag de titelverdediger zichzelf voorlopig koploper noemen. Real Madrid heeft twee punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld: de uitwedstrijd tegen Villarreal later op de avond en het inhaalduel met Celta de Vigo.

In de eerste helft kwam het scorebord in het Vicente Calderón weliswaar niet in beweging, maar de eerste 45 minuten waren zonder meer enerverend te noemen. Atlético begon meer dan uitstekend aan de krachtmeting en zette Marc-André ter Stegen nadrukkelijk aan het werk. De doelman van Barcelona voorkwam diverse malen een tegendoelpunt en vooral zijn redding op een inzet van Antoine Griezmann was fabuleus.

Naarmate de eerste helft vorderde, ging Atlético echter van meer naar minder en kwam Barcelona beter in de wedstrijd. In de 28e minuut leken de Catalanen op voorsprong te komen. Jan Oblak keerde een inzet van Lionel Messi, waarna Filipe Luis de bal op de paal kopte en Luis Suárez uiteindelijk de bal binnenwerkte. De scheidsrechter floot echter voor hands van de Uruguayaan. Vlak voor rust voorkwam Oblak dat Gerard Piqué met een kopbal uit een corner alsnog de 0-1 liet aantekenen.

Suárez kreeg vlak na rust een dot van een kans, maar oog in oog met Oblak slaagde hij er niet in om de bal achter de doelman te krijgen. Het duel ging op en neer, met kansen over en weer, maar na ruim een uur spelen nam het team van Luis Enrique de leiding. Pogingen van Messi en Suárez werden geblokt, waarna de bal voor voeten van Rafinha viel. Oblak had geen antwoord op de diagonale inzet van de middenvelder: 0-1.

Atlético nivelleerde zeven minuten later de tussenstand. Na een subtiele vrije trap van Koke was Diego Godín heer en meester in de lucht en kopte hij de gelijkmaker achter Ter Stegen: 1-1. In het restant van de wedstrijd had Barcelona de bal en concentreerde Atlético zich op countervoetbal. Het team van Simeone kon niet voorkomen dat de drie punten naar Catalonië gingen. Een inzet van Messi in het strafschopgebied werd in eerste instantie door Stefan Savic geblokt, maar de tweede bal was alsnog een prooi voor de clubtopscorer aller tijden: 1-2.