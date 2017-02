Feyenoorders verrast na winnende treffer: ‘Ik dacht dat hij op de lijn was’

Feyenoord elimineerde PSV zondagmiddag in een onderlinge confrontatie uit de titelrace. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst won voor eigen publiek met 2-1 en geniet met nog tien competitiewedstrijden te gaan een voorsprong van liefst elf punten op de Eindhovenaren. Jan-Arie van der Heijden erkende na afloop het belang van de zege, maar weigert zich reeds rijk te rekenen.

"Dit was een goede overwinning, maar we hebben nog tien wedstrijden te gaan. Het belangrijkste is dat we deze focus vasthouden. Als dat ons lukt, hoeven we niet veel punten meer te verspelen", zei de verdediger voor de camera van FOX Sports. "Het eerste kwartier speelden we geweldig met druk vooruit. We bleven daarna heel geconcentreerd. Het was zwaar, beide ploegen gingen vervolgens voor de winst."

Het winnende doelpunt van Feyenoord leidde tot veel ophef. Na een kopbal van Van der Heijden werkte Jeroen Zoet het leder in zijn eigen doel, maar scheidsrechter Bas Nijhuis kende de treffer pas toe na gebruik gemaakt te hebben van de doellijntechnologie. "Ik dacht ook dat hij op de lijn was", erkende Van der Heijden.

Ook ploeggenoot Jens Toornstra had aavankelijk zijn twijfels. "Ik zag hem naar zijn horloge wijzen en ik dacht dat hij dat deed om te laten zien dat het geen goal was. Maar het was wel een goal, dat was echt top", vertelde Toornstra, die de eerste landstitel voor Feyenoord sinds 1999 ziet naderen. "Het begint er wel op te lijken. We spelen goed en de voorsprong is er. Maar we moeten nog tien wedstrijden spelen. PSV zijn we voorlopig wel kwijt, maar je weet het nooit in het voetbal."

Giovanni van Bronckhorst was blij met de doellijntechnologie in De Kuip. "Ik ben blij dat die doellijntechnologie hier staat, want anders weet ik niet of die goal was toegekend. Maar het was voor mij een zuiver doelpunt", zo verzekerde de oefenmeester van Feyenoord.